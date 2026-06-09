Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée toréfaction Au Raphia des Merveilles Eu

Journée toréfaction Au Raphia des Merveilles Eu mardi 9 juin 2026.

Lieu : Au Raphia des Merveilles

Adresse : 11 Rue Paul Bignon

Ville : 76260 Eu

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif :

Eu

Journée toréfaction

Au Raphia des Merveilles 11 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

Venez découvrir comment on torréfie le café vert.
Profitez des odeurs qui s’en dégagent.
Sur inscription.   .

Au Raphia des Merveilles 11 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 7 82 29 83 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée toréfaction

L’événement Journée toréfaction Eu a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Eu (Seine-Maritime)