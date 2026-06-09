Journée toréfaction Au Raphia des Merveilles Eu mardi 9 juin 2026.

Eu

Journée toréfaction

Au Raphia des Merveilles 11 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Venez découvrir comment on torréfie le café vert.

Profitez des odeurs qui s’en dégagent.

Sur inscription. .

Au Raphia des Merveilles 11 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 7 82 29 83 98

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English : Journée toréfaction

L’événement Journée toréfaction Eu a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers