Journée Tour de France à la base Woka Woka Loisirs Cult

Informations pratiques

Cult

Journée Tour de France à la base Woka

Woka Loisirs Route de Besançon Cult Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

À l’occasion du passage du Tour de France à Marnay, la base Woka Loisirs vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle. Venez pratiquer l’activité de votre choix canoë, paddle, escalade, accrobranche pour seulement 5€ ! Activité en illimité. Restauration sur place. .

Woka Loisirs Route de Besançon Cult 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 90 50 60

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English : Journée Tour de France à la base Woka

L’événement Journée Tour de France à la base Woka Cult a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN