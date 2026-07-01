Journée Tour de France à la base Woka Woka Loisirs Cult
vendredi 17 juillet 2026 · Woka Loisirs · Cult
Informations pratiques
Cult
Journée Tour de France à la base Woka
Woka Loisirs Route de Besançon Cult Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17
À l’occasion du passage du Tour de France à Marnay, la base Woka Loisirs vous ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle. Venez pratiquer l’activité de votre choix canoë, paddle, escalade, accrobranche pour seulement 5€ ! Activité en illimité. Restauration sur place. .
Woka Loisirs Route de Besançon Cult 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 90 50 60
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English : Journée Tour de France à la base Woka
L’événement Journée Tour de France à la base Woka Cult a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN