Saint-Urbain-Maconcourt

Journée trail mountain et balade

écurie les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt Haute-Marne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Tout public

Initiation aux exercices de maniabilité, accès réservé aux agrès en carrière et terrain de cross le matin, repas convivial tiré sur sac en commun le midi avec café offert et balade guidée de 2h30 à la découverte du panorama local l’après-midi ! Réservé aux cavaliers à l’aise aux 3 allures. .

écurie les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 38 49 31

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English :

L’événement Journée trail mountain et balade Saint-Urbain-Maconcourt a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville