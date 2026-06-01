Journée trail mountain et balade Saint-Urbain-Maconcourt
Journée trail mountain et balade Saint-Urbain-Maconcourt vendredi 26 juin 2026.
Saint-Urbain-Maconcourt
Journée trail mountain et balade
écurie les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt Haute-Marne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Tout public
Initiation aux exercices de maniabilité, accès réservé aux agrès en carrière et terrain de cross le matin, repas convivial tiré sur sac en commun le midi avec café offert et balade guidée de 2h30 à la découverte du panorama local l’après-midi ! Réservé aux cavaliers à l’aise aux 3 allures. .
écurie les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 38 49 31
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English :
L’événement Journée trail mountain et balade Saint-Urbain-Maconcourt a été mis à jour le 2026-05-30 par Antenne de Joinville
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