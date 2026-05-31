La topo pour les nuls Saint-Urbain-Maconcourt
La topo pour les nuls Saint-Urbain-Maconcourt dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Urbain-Maconcourt
La topo pour les nuls
écurie Les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt Haute-Marne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Tout public
Dans une ambiance conviviale, apprenez à traduire une carte IGN, vous repérer avec une boussole à travers des exercices ludiques ! A 10h retrouvez la théorie pour ensuite passer à la pratique à 14h avec une chasse au trésor en équipe ! Possibilité de ne faire que la pratique ou que la théorie. Le repas est en commun le midi (tiré du sac), avec café offert ! .
écurie Les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 38 49 31
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English :
L’événement La topo pour les nuls Saint-Urbain-Maconcourt a été mis à jour le 2026-05-31 par Antenne de Joinville