Saint-Urbain-Maconcourt

La topo pour les nuls

écurie Les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt Haute-Marne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Tout public

Dans une ambiance conviviale, apprenez à traduire une carte IGN, vous repérer avec une boussole à travers des exercices ludiques ! A 10h retrouvez la théorie pour ensuite passer à la pratique à 14h avec une chasse au trésor en équipe ! Possibilité de ne faire que la pratique ou que la théorie. Le repas est en commun le midi (tiré du sac), avec café offert ! .

écurie Les Varennes Saint-Urbain-Maconcourt 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 38 49 31

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English :

L’événement La topo pour les nuls Saint-Urbain-Maconcourt a été mis à jour le 2026-05-31 par Antenne de Joinville