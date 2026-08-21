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AGENDA · Saint-Sauvant

Journée valorisation et gestion durable des haies, Saint Sauvant, Saint-Sauvant

mardi 22 septembre 2026 · Saint Sauvant · Saint-Sauvant

Journée valorisation et gestion durable des haies, Saint Sauvant, Saint-Sauvant

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Saint Sauvant
Adresse
46.353279,0.037130
Ville
86600 Saint-Sauvant
Département
Vienne
Tarif
Gratuit, sur inscription

Journée valorisation et gestion durable des haies Mardi 22 septembre, 14h00 Saint Sauvant Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00

Les haies jouent un rôle essentiel pour la biodiversité, la qualité de l’eau, le paysage et l’agriculture. Mais comment les gérer durablement tout en valorisant leur potentiel ?
Les partenaires du projet Valo’Haie 86, Eaux de Vienne et Re-Sources vous invitent à une journée dédiée à la valorisation et à la gestion durable des haies.
Au programme :

  • Démonstration de l’exploitation d’une haie (abattage et déchiquetage)
  • Échanges autour des bonnes pratiques de gestion durable

Saint Sauvant 46.353279,0.037130 Saint-Sauvant 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sylvain.betolaud@vienne.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 66 01 34 »}]
Co-organisé par les partenaires du projet Valo’Haie 86 et Eaux de Vienne

Groupe VALOHAIE 86