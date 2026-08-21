Journée valorisation et gestion durable des haies, Saint Sauvant, Saint-Sauvant
mardi 22 septembre 2026 · Saint Sauvant · Saint-Sauvant
Informations pratiques
Journée valorisation et gestion durable des haies Mardi 22 septembre, 14h00 Saint Sauvant Vienne
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T14:00:00+02:00 – 2026-09-22T16:30:00+02:00
Les haies jouent un rôle essentiel pour la biodiversité, la qualité de l’eau, le paysage et l’agriculture. Mais comment les gérer durablement tout en valorisant leur potentiel ?
Les partenaires du projet Valo’Haie 86, Eaux de Vienne et Re-Sources vous invitent à une journée dédiée à la valorisation et à la gestion durable des haies.
Au programme :
- Démonstration de l’exploitation d’une haie (abattage et déchiquetage)
- Échanges autour des bonnes pratiques de gestion durable
Saint Sauvant 46.353279,0.037130 Saint-Sauvant 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sylvain.betolaud@vienne.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 66 01 34 »}]
Co-organisé par les partenaires du projet Valo’Haie 86 et Eaux de Vienne
Groupe VALOHAIE 86