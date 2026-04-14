Journée Vélos de Pays, PETR Pays des Nestes, La Barthe-de-Neste

Journée Vélos de Pays Mercredi 6 mai, 09h00, 14h00 PETR Pays des Nestes Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:30:00+02:00

Toute la journée, le Pays des Nestes met à disposition sa flotte de Vélos de Pays. Venez tester gratuitement le vélo à assistance électrique ! A 10h et à 15h : profitez d’une balade organisée sur le circuit de la Plantade (sur inscription au 05 62 98 50 28).

Retrouvez-nous également sur notre stand pour échanger sur les projets d’aménagements cyclables sur le Pays des Nestes : voie verte et schéma directeur vélo.

PETR Pays des Nestes 1 Grand rue, 65250 La Barthe-de-Neste La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 98 50 28 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@paysdesnestes.fr »}]

Venez tester gratuitement le vélo électrique et échanger sur les mobilités actives !

PETR Pays des Nestes