Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

A partir de 10h vente de plants et troc aux plantes

12h Repas cagouilles (escargots) sur réservation

Exposition photo nature

18h Concert dans l’église le Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée

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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

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English :

From 10am: plant sale and plant swap

12pm Snail meal on reservation

Nature photo exhibition

6pm Concert in the church: the Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée

L’événement Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Combiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sud Charente