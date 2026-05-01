Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Prieuré de Rauzet Combiers
Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Prieuré de Rauzet Combiers samedi 23 mai 2026.
Combiers
Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
A partir de 10h vente de plants et troc aux plantes
12h Repas cagouilles (escargots) sur réservation
Exposition photo nature
18h Concert dans l’église le Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
From 10am: plant sale and plant swap
12pm Snail meal on reservation
Nature photo exhibition
6pm Concert in the church: the Quatuor vocal polyphonies des traditions orales du Caucase à la Méditerranée
L’événement Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Combiers a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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