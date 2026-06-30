Journée Vintage Le bourg Saint-Bonnet-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Bonnet-sur-Gironde

Journée Vintage

Le bourg La salle des fêtes Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Remontez dans le temps avec la journée vintage à Saint Bonnet sur Gironde (années 40/80).

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Le bourg La salle des fêtes Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 35 93 60 eric.angibaud@officecure.com

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English :

Take a trip back in time with the vintage day in Saint Bonnet sur Gironde (1940s–1980s).

L’événement Journée Vintage Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge