Journées Festives au Domaine Raymond Bossis Domaine Bossis Saint-Bonnet-sur-Gironde
samedi 25 juillet 2026 · Domaine Bossis · Saint-Bonnet-sur-Gironde
Informations pratiques
Saint-Bonnet-sur-Gironde
Journées Festives au Domaine Raymond Bossis
Domaine Bossis 4 Les groies Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
La famille Bossis vous ouvre son domaine à l’occasion des ses portes ouvertes avec des visites guidées des chais et de la distillerie ainsi que des balades à pied ou en calèche à travers le vignoble. Nombreuses animations gratuites. Restauration sur place
.
Domaine Bossis 4 Les groies Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bossis family invites you to visit their estate during their open house, featuring guided tours of the wine cellars and distillery, as well as walks or horse-drawn carriage rides through the vineyard. Many free activities are available. Food and drinks are available on site.
L’événement Journées Festives au Domaine Raymond Bossis Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
À voir aussi à Saint-Bonnet-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Journée Vintage Le bourg Saint-Bonnet-sur-Gironde 19 septembre 2026