Journées Festives au Domaine Raymond Bossis Domaine Bossis Saint-Bonnet-sur-Gironde

Informations pratiques

Saint-Bonnet-sur-Gironde

Journées Festives au Domaine Raymond Bossis

Domaine Bossis 4 Les groies Saint-Bonnet-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

La famille Bossis vous ouvre son domaine à l’occasion des ses portes ouvertes avec des visites guidées des chais et de la distillerie ainsi que des balades à pied ou en calèche à travers le vignoble. Nombreuses animations gratuites. Restauration sur place

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Domaine Bossis 4 Les groies Saint-Bonnet-sur-Gironde 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 02 19

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English :

The Bossis family invites you to visit their estate during their open house, featuring guided tours of the wine cellars and distillery, as well as walks or horse-drawn carriage rides through the vineyard. Many free activities are available. Food and drinks are available on site.

L’événement Journées Festives au Domaine Raymond Bossis Saint-Bonnet-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-06 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge