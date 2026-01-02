Journées Bien-être et Gourmande à La Baule La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Journées Bien-être et Gourmande à La Baule

Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-08-14 2026-08-15

Deux journées estivales dédiées à la découverte, au bien-être et à la convivialité.

Cet été, l’avenue Lajarrige à La Baule accueillera deux nouvelles éditions des Journées Bien-être & Gourmandes, organisées par La Baule Wellness en collaboration avec l’association Espace Lajarrige et représentée par Luc Domeau.

À quelques mètres de la plage, participez aux Journées Bien‑Être et Gourmande, une expérience dédiée à votre détente et à votre équilibre.

Tout au long de la journée, vous profitez d’ateliers, de soins et de moments gourmands conçus pour vous accompagner vers un mieux‑être global.

Nos praticiens vous accueillent et vous guident dans une ambiance apaisante, propice à la relaxation et à la découverte.

Dans une ambiance estivale, conviviale et ouverte à tous, vous pourrez flâner au cœur de l’avenue, découvrir de nouveaux univers, rencontrer des passionnés, tester des pratiques bien-être ou encore profiter d’un moment de détente grâce aux nombreuses animations proposées tout au long de la journée.

L’événement réunira une diversité d’exposants et d’intervenants autour du bien-être, de l’artisanat et des saveurs gourmandes

savons naturels, plantes et produits naturels, massages, réflexologie, coupe vibratoire, prévention santé holistique, coaching de vie, voyance et cartomancie, bijoux et accessoires, maquillage, voyages en ligne, safran, fruits naturels, compotes, vinaigres artisanaux, miel, macarons et autres gourmandises… sans oublier la présence de romanciers et créateurs.

Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles pratiques bien-être, recevoir un massage ou une consultation découverte, échanger directement avec des thérapeutes, artisans et créateurs, déguster des produits locaux et artisanaux et profiter des journées commerciales organisées par les commerçants de l’avenue Lajarrige

Les restaurateurs vous invitent à prolonger ce moment de détente et de découverte dans une atmosphère chaleureuse et estivale.

À travers ces journées, vivez un rendez-vous humain et vivant, favorisant les rencontres, le partage et la découverte de pratiques variées accessibles à tous. .

Avenue Louis Lajarrige La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 06 86 66 natgracien@gmail.com

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L’événement Journées Bien-être et Gourmande à La Baule La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44