Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau

Lampaul-Guimiliau

Journées Contre l’Indifférence

Le bourg Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

VENDREDI 22 MAI

– 17h45 ouverture des JCI.

– 18h jeux sans frontières avec les enfants.

– 19h tournoi de fléchettes en double (salle omnisports) et de tennis de table (à la Tannerie).

– 19h concert de musique classique, à l’église. Entrée au chapeau.

– 20h démonstration, initiation et compétition de rollers (salle omnisports).

Graff avec NAZEEM.

Animation musicale.

Buvette et restauration sur place.

SAMEDI 23 MAI

– 10h camion Préven’ty du SDIS 29, ouverture du stand des Associations Aidées.

– 10h30 rendez-vous au stade, carnaval des JCI.

– 11h début du tournoi de foot, animations au Jardin du Pors Cible.

– 14h démonstration karaté, initiation basket-fauteuil, tournoi de pétanque et dominos, junior club, randonnées pédestres et joggers (8, 12 et 20 km), vente de fleurs, démonstration de Boccia et Sarbacane avec Club Handisport Brest, démonstration et initiation de voitures radiocommandées.

– 16h ouverture du stand art et bricolage.

– 19h soirée crêpes.

– 21h Fest-Noz avec Breizh Storming, Brujuñ et Hag E Vignoned.

Toute l’après-midi balade en poney.

DIMANCHE 24 MAI

– Rando Cyclo 7h45 inscriptions. Départ 8h (103 km) et 8h30 (77 km et 50 km) sur 3 circuits (103, 77 et 50 km). Départ groupé.

– Randonnées pédestres et joggers 7h30 inscriptions du 20 km, départ 8h. De 8h30 à 12h inscriptions et départ du 8 et 12 km sur 3 circuits (8, 12 et 20 km). Départ libre.

– VTT Loisirs 8h30 inscriptions. Départ 9h, 25 km, départ groupé.

– Jeux Inter-générations 9h30 inscriptions. Début 10h. Tir Laser, Olympiades … Au Stade de foot.

– Course parents/enfants 9h30 inscriptions. Début 10h. Au stade de foot.

– 10h démonstration et initiation de voitures radiocommandées.

– 10h rugby au stade de foot. Initiation 3-14 ans et Initiation adultes dès 14 ans.

– 10h démonstration et initiation Airsoft.

– 10h en intérieur village des associations. Stands associations aidées, art et bricolage, Osez l’Osier, Expo Photographe.

– 10h en extérieur. Expo voitures anciennes, 2 CV et voitures d’exception. Animations au Jardin du Pors Cible.

Camion Préven’ty.

– 11h démonstration des pompiers.

– 12h30 apéritif offert par les JCI. Repas Patates au lard .

– Rando motos inscriptions à partir de 11h. Départ 14h. Balade de 117 km.

– 14h30 rassemblement de mascottes.

– 15h chasse au trésor. Démonstration d’éducation canine + Hooper.

– 14h30 à 17h animation musicale avec IRON FOOT, JADE, Alain LAMOUR du groupe “LES CHATS VIRÉS”.

– 17h30 tirage de la tombola.

– 18h remise du trophée de l’année.

– 18h15 démonstration des ÉTINCELLES.

– 18h30 remise du chèque des JCI aux associations.

– 19h pot de l’amitié offert par la Municipalité.

Produits du Terroir pour participer à l’une ou l’autre des activités qui ont lieu durant ces jours de fête, il est demandé à chaque participant la somme de 5€ donnant droit, après l’épreuve, à une copieuse dégustation de produits du terroir.

Samedi et dimanche balade en triporteur à assistance électrique pour les personnes à mobilité réduite avec l’association Ami Cyclette.

Tout le week-end structure gonflable et expo 39/45.

Soutien aux associations Les Pilidous de Brest et Amicyclette du Pays de Morlaix . .

Le bourg Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

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English : Journées Contre l’Indifférence

L’événement Journées Contre l’Indifférence Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2026-04-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX