Informations pratiques

Coutances

Journées de la sculpture Sculpt’Art

2 Rue Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Journées de la sculpture céramique, bois, pierre, ciment et bronze, présentation des travaux annuels des 35 adhérents de l’association Sculpt’Art.

Rendez-vous du 9 au 11 octobre, de 10h-18h à l’espace Saint-Nicolas. .

2 Rue Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 08 97 94 32

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English : Journées de la sculpture Sculpt’Art

L’événement Journées de la sculpture Sculpt’Art Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme