Journées de la sculpture Sculpt’Art Coutances
dimanche 11 octobre 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Journées de la sculpture Sculpt’Art
2 Rue Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Journées de la sculpture céramique, bois, pierre, ciment et bronze, présentation des travaux annuels des 35 adhérents de l’association Sculpt’Art.
Rendez-vous du 9 au 11 octobre, de 10h-18h à l’espace Saint-Nicolas. .
2 Rue Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 08 97 94 32
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English : Journées de la sculpture Sculpt’Art
L’événement Journées de la sculpture Sculpt’Art Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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