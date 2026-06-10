Journées de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement 2026 Samoa – Hall 1 & 2 Nantes vendredi 19 juin 2026.

Journées de l’Artisanat des Métiers de l’Ameublement 2026 Samoa – Hall 1 & 2 Nantes 19 et 20 juin

23 futurs ébénistes d’art exposent leurs créations à Nantes. Rencontres avec des artisans, découverte des métiers de l’ameublement et conférences gratuites les 19 et 20 juin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00.000+02:00

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Samoa – Hall 1 & 2 44200 Nantes Nantes



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