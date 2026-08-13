JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Capestang
dimanche 11 octobre 2026 · Capestang
Informations pratiques
Capestang
JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE
15 avenue Léon Blum Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre des journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie
Venez visitez l’Atelier Papier & Co à Capestang
Dans le cadre des journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venez visitez l’Atelier Papier & Co à Capestang
Accueil et échange autour des pratiques Mise en feuille, coloration des pâtes, inclusion, moulage…..
Et une tombola vous permettra peut être de gagner une œuvre*
* participation libre + visite de deux Ateliers .
15 avenue Léon Blum Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29
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English : JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE
As part of the Ateliers d?Artistes d?Occitanie festival
Come and visit Atelier Papier & Co in Capestang
L’événement JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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