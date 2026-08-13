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AGENDA · Capestang

JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Capestang

dimanche 11 octobre 2026 · Capestang

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
15 avenue Léon Blum
Ville
34310 Capestang
Département
Hérault
Tarif

Capestang

JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE

15 avenue Léon Blum Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Dans le cadre des journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie
Venez visitez l’Atelier Papier & Co à Capestang
Dans le cadre des journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie, venez visitez l’Atelier Papier & Co à Capestang

Accueil et échange autour des pratiques Mise en feuille, coloration des pâtes, inclusion, moulage…..
Et une tombola vous permettra peut être de gagner une œuvre*
* participation libre + visite de deux Ateliers   .

15 avenue Léon Blum Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 83 11 28 29 

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English : JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE

As part of the Ateliers d?Artistes d?Occitanie festival
Come and visit Atelier Papier & Co in Capestang

L’événement JOURNÉES DES ATELIERS D’ARTISTES D’OCCITANIE Capestang a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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