Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen Remungol Évellys

Informations pratiques

Évellys

Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen

Remungol Kermerian à Remungol Évellys Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Découverte et vente des Hibiscus et autres plantes de bruyère. Visite libre du jardin et de sa collection (+ de 65 variétés d’Hibiscus). De 14h à 19h. Tarifs 6€ /4€ réduit/ gratuit -12 ans. CB 6.10/4.10 réduit .

Remungol Kermerian à Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 99 28

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English :

L’événement Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen Évellys a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE