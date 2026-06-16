Journées des Mariolles Dans le village Campan
Journées des Mariolles Dans le village Campan vendredi 10 juillet 2026.
Campan
Journées des Mariolles
Dans le village CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Depuis 1991, trois jours de fête avec bals trad, animations folkloriques, spectacles et marché de producteurs. Nouveauté 2026 visite du village des mounaques avec spectacle déambulatoire. Intronisation du nouveau Mariolle et apéritif Tire-Mariolle.
Vendredi 10 Juillet
19h Ouverture des 34èmes Journées des Mariolles
Spectacle déambulatoire au milieu des Mounaques
Eths Galactics aulhèrs
Eras pastorelas chòias
& Les Pastourelles de Campan
20h30: Apéro dinatoire avec la planche des Mariolles
21h BAL’TRAD avec
Dus au Casau
& La Talvera
Samedi 11 Juillet
10h-12h30 Stage de chant en musique avec Aélis Lodo
13h-15h30 Stage de sauts béarnais avec Killian Coron
15h30-18h Stage de musique d’ensemble avec Martin Lassouque
15h30-17h30 Stage de danses trad avec Anaïs et Marie Alix de la Daròna
18h Spectacle déambulatoire au milieu des Mounaques
Eths Galactics aulhèrs
Eras pastorelas chòias
& Gr. folklorique Aunis & Saintonge
20h Repas de la Planche des Mariolles
20h30: BAL’TRAD avec
La Daròna ,
Salvatjonas
& Trencadit
Dimanche 12 Juillet
10h Marché gourmand et artisanal
10h Animation du marché , Place de la gare et Jardins de l’église avec les groupes invités
d’Aunis & Saintonge, des Pyrénées, Gascogne & Languedoc
11h Messe dans l’église Saint Jean Baptiste
12h Intronisation dans la Confrérie des Mariolles
12h30 Apéritif des Mariolles
13h Repas Mariolle
15h Spectacle de clôture avec
Eras pastorelas chòias
Gr. folklorique Aunis & Saintonge
Les Pastourelles de Campan
& Gr. Fédéral Pyrénées Gascogne Languedoc
16h Tirage de la Tombola puis reprise du spectacle
TARIFS:
Tombola du livret des mounaques 5€
Spectacle déambulatoire des Mounaques gratuit
1 Stage ( Bal offert) 30€
2 Stages ( Bal offert) 50€
3 Stages ( Bal offert) 60€
Bal’Trad (seul) 10€
Spectacle de clôture (seul) 10€
Planche des Mariolles 10€
Uniquement sur réservation
Soirée Mariolles Repas de la Planche et Bal’Trad (offert) 20€
Journée Mariolles Repas des Mariolles et spectacle (offert) 25€
Durant ces journées vous aurez à votre disposition la vente du Livret/Tombola ; une buvette ; une vente de frites et de beignets , un marché gourmand et artisanal et un camping pour planter sa tente. .
Dans le village CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie pastourelles_campan@hotmail.com
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English :
Since 1991, three days of festivities with traditional dances, folk entertainment, shows and a farmers’ market. New for 2026: visit to the village of the mounaques with a strolling show. Induction of the new Mariolle and Tire-Mariolle aperitif.
L’événement Journées des Mariolles Campan a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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