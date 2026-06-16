Campan

Journées des Mariolles

Dans le village CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Depuis 1991, trois jours de fête avec bals trad, animations folkloriques, spectacles et marché de producteurs. Nouveauté 2026 visite du village des mounaques avec spectacle déambulatoire. Intronisation du nouveau Mariolle et apéritif Tire-Mariolle.

Vendredi 10 Juillet

19h Ouverture des 34èmes Journées des Mariolles

Spectacle déambulatoire au milieu des Mounaques

Eths Galactics aulhèrs

Eras pastorelas chòias

& Les Pastourelles de Campan

20h30: Apéro dinatoire avec la planche des Mariolles

21h BAL’TRAD avec

Dus au Casau

& La Talvera

Samedi 11 Juillet

10h-12h30 Stage de chant en musique avec Aélis Lodo

13h-15h30 Stage de sauts béarnais avec Killian Coron

15h30-18h Stage de musique d’ensemble avec Martin Lassouque

15h30-17h30 Stage de danses trad avec Anaïs et Marie Alix de la Daròna

18h Spectacle déambulatoire au milieu des Mounaques

Eths Galactics aulhèrs

Eras pastorelas chòias

& Gr. folklorique Aunis & Saintonge

20h Repas de la Planche des Mariolles

20h30: BAL’TRAD avec

La Daròna ,

Salvatjonas

& Trencadit

Dimanche 12 Juillet

10h Marché gourmand et artisanal

10h Animation du marché , Place de la gare et Jardins de l’église avec les groupes invités

d’Aunis & Saintonge, des Pyrénées, Gascogne & Languedoc

11h Messe dans l’église Saint Jean Baptiste

12h Intronisation dans la Confrérie des Mariolles

12h30 Apéritif des Mariolles

13h Repas Mariolle

15h Spectacle de clôture avec

Eras pastorelas chòias

Gr. folklorique Aunis & Saintonge

Les Pastourelles de Campan

& Gr. Fédéral Pyrénées Gascogne Languedoc

16h Tirage de la Tombola puis reprise du spectacle

TARIFS:

Tombola du livret des mounaques 5€

Spectacle déambulatoire des Mounaques gratuit

1 Stage ( Bal offert) 30€

2 Stages ( Bal offert) 50€

3 Stages ( Bal offert) 60€

Bal’Trad (seul) 10€

Spectacle de clôture (seul) 10€

Planche des Mariolles 10€

Uniquement sur réservation

Soirée Mariolles Repas de la Planche et Bal’Trad (offert) 20€

Journée Mariolles Repas des Mariolles et spectacle (offert) 25€

Durant ces journées vous aurez à votre disposition la vente du Livret/Tombola ; une buvette ; une vente de frites et de beignets , un marché gourmand et artisanal et un camping pour planter sa tente. .

Dans le village CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie pastourelles_campan@hotmail.com

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English :

Since 1991, three days of festivities with traditional dances, folk entertainment, shows and a farmers’ market. New for 2026: visit to the village of the mounaques with a strolling show. Induction of the new Mariolle and Tire-Mariolle aperitif.

L’événement Journées des Mariolles Campan a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65