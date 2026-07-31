Journées des Plantes 2026 Château de Pupetières Châbons
samedi 26 septembre 2026 · Château de Pupetières · Châbons
Informations pratiques
Châbons
Journées des Plantes 2026
Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons Isère
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Situé en Isère, le château de Pupetières organise sa 14ème édition des Journées des Plantes exposants professionnels, animations sur stands, conférences, visites du château et restauration sur place.
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Château de Pupetières 100 route de Virieu Châbons 38690 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 96 30 87
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English :
Located in Isère, the Château de Pupetières is hosting its 14th annual Journées des Plantes event: professional exhibitors, activities at the booths, lectures, castle tours, and on-site dining.
L’événement Journées des Plantes 2026 Châbons a été mis à jour le 2026-07-31 par Communauté de Communes Bièvre Est