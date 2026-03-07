Journées du bois œuvré Place des Etats-Généraux Lambesc

Journées du bois œuvré

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 9h à 19h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-25

L’association des Tourneurs et Arts du Bois en Provence présente les JOURNÉES DU BOIS ŒUVRÉ.

Sur deux jours, des démonstrations et une exposition/vente permettent de constater le potentiel de création du bois, dans un but artistique, utilitaire ou ludique.



Cette visite instructive, divertissante et gratuite est aussi l’occasion de se renseigner sur l’apprentissage de ces techniques dans notre atelier de Lambesc.



Venez nombreux nous rencontrer ! .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourneursetartduboisenprovence@laposte.net

English :

The Association des Tourneurs et Arts du Bois en Provence presents the JOURNÉES DU BOIS ?UVRÉ.

