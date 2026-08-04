Journées du Matrimoine concert We Loft Session avec Jour Blanc Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Journées du Matrimoine concert We Loft Session avec Jour Blanc
301 avenue des Nations Unies – Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19 19:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Concert We Loft Session Jour Blanc
————————————
Dans l’esprit de son festival We Loft Music — parcours musique & patrimoine — la Cave aux Poètes investit le vaste couloir menant aux anciennes chambres de la famille Lepoutre, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de Jour Blanc .
### JOUR BLANC pop électronique
Andréa Schindler Voix, Claviers / Matthieu Dima Synthétiseurs, machines
Jour Blanc, duo pop électronique, du miel aux accents de tonnerre. C’est la rencontre d’une voix aérienne, de synthés entêtants et de machines saillantes. Un voyage où la nostalgie laisse doucement place au renouveau.
Ouverture à 18h30 (durée 1h)
Gratuit, sur réservation [https://caveauxpoetes.com](https://caveauxpoetes.com) / 03 20 27 70 10
Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une [visite guidée musicale](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/99447660_journees-du-matrimoine-visite-guidee-et-impromptu-musical-par-amade-and-tarik) avec Amadè & Tarik ou d’une [visite libre](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara) dans l’après-midi.
_En partenariat avec La Cave aux Poètes_
Concert We Loft Session Jour Blanc
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Dans l’esprit de son festival We Loft Music — parcours musique & patrimoine — la Cave aux Poètes investit le vaste couloir menant aux anciennes chambres de la famille Lepoutre, transformé en espace d’écoute et de résonance pour le concert de Jour Blanc .
### JOUR BLANC pop électronique
Andréa Schindler Voix, Claviers / Matthieu Dima Synthétiseurs, machines
Jour Blanc, duo pop électronique, du miel aux accents de tonnerre. C’est la rencontre d’une voix aérienne, de synthés entêtants et de machines saillantes. Un voyage où la nostalgie laisse doucement place au renouveau.
Ouverture à 18h30 (durée 1h)
Gratuit, sur réservation [https://caveauxpoetes.com](https://caveauxpoetes.com) / 03 20 27 70 10
Découvrez aussi l’ARA à l’occasion d’une [visite guidée musicale](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/99447660_journees-du-matrimoine-visite-guidee-et-impromptu-musical-par-amade-and-tarik) avec Amadè & Tarik ou d’une [visite libre](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara) dans l’après-midi.
_En partenariat avec La Cave aux Poètes_ .
301 avenue des Nations Unies – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 06 50 accueil@ara-asso.fr
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English :
We Loft Session Concert: Jour Blanc
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In the spirit of its We Loft Music festival—“a journey through music and heritage”— La Cave aux Poètes is taking over the vast hallway leading to the former bedrooms of the Lepoutre family, transformed into a space for listening and resonance for the “Jour Blanc” concert.
### JOUR BLANC Electronic Pop
Andrea Schindler Vocals, Keyboards / Matthieu Dima Synthesizers, Machines
Jour Blanc, an electronic pop duo, blends honey-sweet melodies with thunderous accents. It’s the meeting of an ethereal voice, captivating synths, and striking electronic elements. A journey where nostalgia gently gives way to renewal.
Doors open at 6:30 p.m. (duration: 1 hour)
Free, by reservation: [https://caveauxpoetes.com](https://caveauxpoetes.com) / 03 20 27 70 10
You can also discover the ARA during a [guided musical tour](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/99447660_journees-du-matrimoine-visite-guidee-et-impromptu-musical-par-amade-and-tarik) with Amadé & Tarik or a [self-guided tour](https://openagenda.com/fr/ara-autour-des-rythmes-actuels/events/8453283_journees-du-matrimoine-visitez-lara) in the afternoon.
_In partnership with La Cave aux Poètes_
L’événement Journées du Matrimoine concert We Loft Session avec Jour Blanc Roubaix a été mis à jour le 2026-07-28 par Hauts-de-France Tourisme
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