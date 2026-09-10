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Journées du Patrimoine 2026, Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay, Saint-Romain-d’Ay

samedi 19 septembre 2026 · Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay · Saint-Romain-d'Ay

Journées du Patrimoine 2026, Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay, Saint-Romain-d’Ay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay
Adresse
50 allée de la chapelle 07290 saint Romain d'Ay
Ville
07290 Saint-Romain-d'Ay
Département
Ardèche

Journées du Patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 08h30 Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T05:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T05:30:00+02:00

Samedi et dimanche visite libre de 10h a 18h
Dimanche visite guidée à 15h

Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay 50 allée de la chapelle 07290 saint Romain d’Ay Saint-Romain-d’Ay 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0686439803 http://http/www.ndday.fr Château et Sanctuaire du XII ème siècle . Visites libres le samedi et visite guidée le dimanche à 15h Parking de Notre Dame d’Ay à 100m
Samedi et dimanche visite libre de 10h a 18h

©m.charron7@gmail.com