Journées du Patrimoine 2026, Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay, Saint-Romain-d’Ay

Informations pratiques

Journées du Patrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 08h30 Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T05:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T05:30:00+02:00

Samedi et dimanche visite libre de 10h a 18h

Dimanche visite guidée à 15h

Château Sanctuaire Notre Dame d’Ay 50 allée de la chapelle 07290 saint Romain d’Ay Saint-Romain-d’Ay 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0686439803 http://http/www.ndday.fr Château et Sanctuaire du XII ème siècle . Visites libres le samedi et visite guidée le dimanche à 15h Parking de Notre Dame d’Ay à 100m

Samedi et dimanche visite libre de 10h a 18h

©m.charron7@gmail.com