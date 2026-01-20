Journées du Patrimoine à Bazas

Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chaque année depuis 1984, le 3ème week-end de septembre, les Journées Européennes du Patrimoine offrent la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des édifices et sites privés et publics grâce à des manifestations originales et très diversifiées. Partez à la découverte du patrimoine de Bazas grâce à de nombreuses visites, expositions et animations. .

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine à Bazas

L’événement Journées du Patrimoine à Bazas Bazas a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud