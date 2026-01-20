Journées du Patrimoine à Bazas Bazas
Journées du Patrimoine à Bazas Bazas samedi 19 septembre 2026.
Journées du Patrimoine à Bazas
Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Chaque année depuis 1984, le 3ème week-end de septembre, les Journées Européennes du Patrimoine offrent la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des édifices et sites privés et publics grâce à des manifestations originales et très diversifiées. Partez à la découverte du patrimoine de Bazas grâce à de nombreuses visites, expositions et animations. .
Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine à Bazas
L’événement Journées du Patrimoine à Bazas Bazas a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud