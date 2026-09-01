Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis RDV devant le temple de Médis Médis
dimanche 20 septembre 2026 · RDV devant le temple de Médis · Médis
Informations pratiques
Médis
Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis
RDV devant le temple de Médis Avenue du 4ème Zouave Médis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Circuit de 5 km sous la conduite de Denis Heller.
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RDV devant le temple de Médis Avenue du 4ème Zouave Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 45 12
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English :
A 5-km circuit%A0led by Denis Heller.
L’événement Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis Médis a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique
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