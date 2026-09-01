Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis RDV devant le temple de Médis Médis

dimanche 20 septembre 2026 · RDV devant le temple de Médis · Médis

Informations pratiques

Médis

Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis

RDV devant le temple de Médis Avenue du 4ème Zouave Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Circuit de 5 km sous la conduite de Denis Heller.

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RDV devant le temple de Médis Avenue du 4ème Zouave Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 21 45 12

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English :

A 5-km circuit%A0led by Denis Heller.

L’événement Journées du Patrimoine A la découverte de cimetières familiaux protestants de Médis Médis a été mis à jour le 2026-08-27 par Royan Atlantique