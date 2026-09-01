Journées du Patrimoine à la Motte Féodale Siecq

Informations pratiques

Siecq

Journées Européennes du Patrimoine à la motte féodale

La Motte Féodale Siecq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

C’est dans le cadre des Journées européennes du patrimoine que La Motte retourne dans les bois, pour notre plus grand plaisir !

Thème des Journées européennes du patrimoine 2026 Patrimoine en péril “raviver, résister, réinventer”.

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La Motte Féodale Siecq 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com

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English :

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la motte féodale Siecq a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge