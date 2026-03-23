Journées du patrimoine à La Rochère Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère
Journées du patrimoine à La Rochère Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère samedi 19 septembre 2026.
Journées du patrimoine à La Rochère
Verrerie La Rochère Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vue sur les verriers .
Verrerie La Rochère Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine à La Rochère
L’événement Journées du patrimoine à La Rochère Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)