Journées du patrimoine à La Rochère Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère

Journées du patrimoine à La Rochère Verrerie La Rochère Passavant-la-Rochère samedi 19 septembre 2026.

Journées du patrimoine à La Rochère

Verrerie La Rochère Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vue sur les verriers   .

Verrerie La Rochère Rue de la Verrerie Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées du patrimoine à La Rochère

L’événement Journées du patrimoine à La Rochère Passavant-la-Rochère a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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