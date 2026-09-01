Informations pratiques

Saint-Priest-la-Feuille

Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille

le bourg Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Redécouvrez les richesses de ce charmant petit bourg, accompagnés par les bénévoles de l’association qui veille à son patrimoine .

le bourg Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 14 25 patrimoine.saintpriestlafeuille@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille

L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-04-22 par Creuse Tourisme