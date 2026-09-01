Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille Saint-Priest-la-Feuille
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Priest-la-Feuille
Informations pratiques
Saint-Priest-la-Feuille
Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille
le bourg Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Redécouvrez les richesses de ce charmant petit bourg, accompagnés par les bénévoles de l’association qui veille à son patrimoine .
le bourg Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 14 25 patrimoine.saintpriestlafeuille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille
L’événement Journées du Patrimoine à Saint-Priest-La-Feuille Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-04-22 par Creuse Tourisme