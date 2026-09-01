Informations pratiques

Sauternes

Journées du Patrimoine à Sauternes

Sauternes Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

VENDREDI

21h loto

SAMEDI (sur inscription)

11h30 rendez-vous au Château des Mailles à Sainte-Croix-du-Mont

12h visite et dégustation

13h repas

15h visite du mur d’huitres de Sainte-Croix du Mont.

DIMANCHE

12h30 apéritif au Sauternes suivi d’un buffet estival

15h visite et dégustation au château de Pistoulet à Bommes puis visite du petit musée du château de Maranval et de ses chais.

17h exposition architecture au Centre Culturel de Lur-Saluces à Sauternes Modèles de restauration sur des monuments historiques en Gironde par Martin Mogendorf, Architecte du Patrimoine .

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60

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English : Journées du Patrimoine à Sauternes

L’événement Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes a été mis à jour le 2026-08-25 par La Gironde du Sud