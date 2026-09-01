Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes
vendredi 18 septembre 2026 · Sauternes
Informations pratiques
Sauternes
Journées du Patrimoine à Sauternes
Sauternes Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
VENDREDI
21h loto
SAMEDI (sur inscription)
11h30 rendez-vous au Château des Mailles à Sainte-Croix-du-Mont
12h visite et dégustation
13h repas
15h visite du mur d’huitres de Sainte-Croix du Mont.
DIMANCHE
12h30 apéritif au Sauternes suivi d’un buffet estival
15h visite et dégustation au château de Pistoulet à Bommes puis visite du petit musée du château de Maranval et de ses chais.
17h exposition architecture au Centre Culturel de Lur-Saluces à Sauternes Modèles de restauration sur des monuments historiques en Gironde par Martin Mogendorf, Architecte du Patrimoine .
Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60
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English : Journées du Patrimoine à Sauternes
L’événement Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes a été mis à jour le 2026-08-25 par La Gironde du Sud
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