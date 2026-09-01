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Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes

vendredi 18 septembre 2026 · Sauternes

Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
33210 Sauternes
Département
Gironde
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Sauternes

Journées du Patrimoine à Sauternes

Sauternes Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

VENDREDI
21h loto

SAMEDI (sur inscription)
11h30 rendez-vous au Château des Mailles à Sainte-Croix-du-Mont
12h visite et dégustation
13h repas
15h visite du mur d’huitres de Sainte-Croix du Mont.

DIMANCHE
12h30 apéritif au Sauternes suivi d’un buffet estival
15h visite et dégustation au château de Pistoulet à Bommes puis visite du petit musée du château de Maranval et de ses chais.
17h exposition architecture au Centre Culturel de Lur-Saluces à Sauternes Modèles de restauration sur des monuments historiques en Gironde par Martin Mogendorf, Architecte du Patrimoine   .

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60 

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English : Journées du Patrimoine à Sauternes

L’événement Journées du Patrimoine à Sauternes Sauternes a été mis à jour le 2026-08-25 par La Gironde du Sud

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