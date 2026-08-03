Journées du Patrimoine à Vire Exposition à la Porte-Horloge Granit Mémoire de pierre Porte-Horloge Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

Journées du Patrimoine à Vire Exposition à la Porte-Horloge Granit Mémoire de pierre

Porte-Horloge Place du 6 juin 1944 Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Office de Tourisme, la ville de Vire Normandie et les associations La Loure et Le Labomylette proposent une exposition sur le passé granitique de Vire et du Bocage virois.

Entre la haute vallée de la Sée et le sud du Bocage Virois, le granit a longtemps rythmé la vie d’un territoire extraction, taille, construction, monuments… Aujourd’hui, cette activité multiséculaire est quasiment éteinte, concurrencée par des productions mondiales à bas coût. Cette exposition, portée par les associations La Loure et Le Labomylette, ainsi que l’Office de Tourisme du Pays de Vire et la Ville de Vire, la fait revivre à travers photographies et paroles d’habitants. Les clichés de Stéphane Janou, des années 1998–2003 à aujourd’hui, témoignent d’une culture singulière, en perpétuel enrichissement. Des objets et des sculptures prêtés par le Parc-musée du Granit de Saint-Michel-de-Montjoie complètent le parcours. https://granitmemoiredepierre.blogspot.com/

Profitez de cette réouverture exceptionnelle pendant les Journées du Patrimoine le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le dimanche, nous proposons une randonnée de chant et de pierre gratuite en partant à 14h30 de la Porte-Horloge ! .

Porte-Horloge Place du 6 juin 1944 Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 contact@paysdevire-tourisme.fr

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English : Journées du Patrimoine à Vire Exposition à la Porte-Horloge Granit Mémoire de pierre

As part of Heritage Days, the Tourist Office, the town of Vire Normandie and the associations La Loure and Le Labomylette are organising an exhibition on the granite heritage of Vire and the Vire Bocage.

L’événement Journées du Patrimoine à Vire Exposition à la Porte-Horloge Granit Mémoire de pierre Vire Normandie a été mis à jour le 2026-07-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie