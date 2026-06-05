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Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac

Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac

Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Parvis de l'Abbatiale

Adresse : Abbatiale

Ville : 87110 Solignac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Solignac

Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac

Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites commentées de l’église Abbatiale de Solignac sont organisées. partez à la découverte de ce joyau de l’Art roman fondé par Saint Eloi.   .

Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 98 42 

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English : Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac

L’événement Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole