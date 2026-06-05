Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac

Solignac

Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac

Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites commentées de l’église Abbatiale de Solignac sont organisées. partez à la découverte de ce joyau de l’Art roman fondé par Saint Eloi. .

Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 98 42

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English : Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac

L’événement Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole