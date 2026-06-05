Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac
Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Parvis de l’Abbatiale Solignac samedi 19 septembre 2026.
Solignac
Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac
Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, des visites commentées de l’église Abbatiale de Solignac sont organisées. partez à la découverte de ce joyau de l’Art roman fondé par Saint Eloi. .
Parvis de l’Abbatiale Abbatiale Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 96 98 42
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English : Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac
L’événement Journées du patrimoine Abbatiale de Solignac Solignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole