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AGENDA · Breuchotte

Journées du Patrimoine au Château de Breuchotte Château de Breuchotte Breuchotte

samedi 19 septembre 2026 · Château de Breuchotte · Breuchotte

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Breuchotte
Adresse
3 Rue Émile Grandjean
Ville
70280 Breuchotte
Département
Haute-Saône
Tarif

Breuchotte

Journées du Patrimoine au Château de Breuchotte

Château de Breuchotte 3 Rue Émile Grandjean Breuchotte Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Ouvert aux journées du patrimoine le week-end du 19 et 20 septembre 2026.
Horaires d’ouvertures le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 17h00.   .

Château de Breuchotte 3 Rue Émile Grandjean Breuchotte 70280 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 93 67 51 

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English : Journées du Patrimoine au Château de Breuchotte

L’événement Journées du Patrimoine au Château de Breuchotte Breuchotte a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)