AGENDA · Le Monteil
Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne, Château de Durianne, Le Monteil
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Durianne · Le Monteil
Informations pratiques
Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne Vendredi 18 septembre, 14h00 Château de Durianne Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne
Château de Durianne 43700 Le Monteil Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne
©Ministère de la culture