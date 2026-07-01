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AGENDA · Le Monteil

Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne, Château de Durianne, Le Monteil

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Durianne · Le Monteil

Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne, Château de Durianne, Le Monteil

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Château de Durianne
Adresse
43700 Le Monteil
Ville
43700 Le Monteil
Département
Haute-Loire

Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne Vendredi 18 septembre, 14h00 Château de Durianne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne

Château de Durianne 43700 Le Monteil Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne

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