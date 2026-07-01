Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne, Château de Durianne, Le Monteil

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Durianne · Le Monteil

Informations pratiques

Journées du Patrimoine au Chateau de Durianne Vendredi 18 septembre, 14h00 Château de Durianne Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne

Château de Durianne 43700 Le Monteil Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite guidée et commentée du chateau de Durianne et de sa ferme paysanne

©Ministère de la culture