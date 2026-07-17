Journées du Patrimoine au Château de Ratilly, Château de Ratilly, Treigny

Informations pratiques

Journées du Patrimoine au Château de Ratilly 19 et 20 septembre Château de Ratilly Yonne

Tarif : 5€ – Gratuit pour les moins de 18 ans. Pas de réservation nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le château de Ratilly sous un nouvel angle lors d’une visite commentée par nos guides. Vous pourrez visiter le pigeonnier, les greniers, la cuisine, découvrir les extérieurs, un atelier traditionnel de grès avec démonstrations ainsi qu’une exposition d’art contemporain.

Visites en autonomie toute la journée, visite guidée à 15h ces deux jours.

Château de Ratilly Château 89520 Treigny Treigny 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 09 12 13 74 http://www.chateauderatilly.fr Ce château du XIIIe siècle de type Philippin a été construit sur une forteresse médiévale du XIe siècle. Il compte quatre tours d’angle et deux défendant le pont-levis. Des modifications ont été effectuées à la Renaissance : pigeonnier, cheminées, lanterneau. À l’intérieur, on trouve une cour carrée familière et charmante. Ratilly a vu défiler la Guerre de Cent ans, puis abrita les Huguenots et les Jansénistes. La Grande Mademoiselle y séjourna. Depuis 1951, c’est un centre d’art vivant avec un atelier artisanal de poterie, des collections de grès traditionnels de Puisaye, des expositions, des concerts, des stages artistiques, etc.

Venez découvrir le château de Ratilly sous un nouvel angle lors d’une visite commentée par nos guides. Vous pourrez visiter le pigeonnier, les greniers, la cuisine, découvrir les extérieurs, un de à…

©Claire Sauvage