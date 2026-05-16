Hérépian

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE

Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 sept

Dimanche 20 sept

10h -19h

Entrée libre et gratuite

04 67 95 39 95 museeherepian@grandorb.fr www.agendagrandorb.fr

Pour sa 43ème édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu autour des thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 sept

Dimanche 20 sept

10h -19h

Entrée libre et gratuite

04 67 95 39 95 museeherepian@grandorb.fr www.agendagrandorb.fr

Pour sa 43ème édition, les Journées européennes du patrimoine auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 autour des thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

À cette occasion, le Musée de la cloche et de la sonnaille, installé dans l’ancienne gare d’Hérépian, ouvrira ses portes pour des visites libres et proposera différentes animations.

Ce sera l’occasion de découvrir le musée sous un nouveau regard, à travers la photographie, et de sensibiliser le public à la préservation et à la valorisation du patrimoine. .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95

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English :

For the European Heritage Days, the Musée de la Cloche et de la Sonnaille opens its doors free of charge on Saturday 20th and Sunday 21st September from 10am to 7pm

You’ll also find a wide range of events around the museum:

Saturday September 20 from 10am to 6pm: basket-making demonstration with the association Les Vanniers du Samedi’

Saturday September 20 and Sunday September 21 from 10a

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB