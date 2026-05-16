LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian
LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian vendredi 18 septembre 2026.
Hérépian
LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE
avenue de la gare Hérépian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Les Enfants du patrimoine
A l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille s’ouvre aux écoles pour faire découvrir ses collections aux enfants.
Musée de la Cloche et de la Sonnaille
04 67 95 39 95
museeherepian@grandorb.fr
Les Enfants du patrimoine
A l’occasion d’une journée exceptionnelle, organisée la veille des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Cloche et de la Sonnaille s’ouvre aux écoles pour faire découvrir ses collections aux enfants.
Musée de la Cloche et de la Sonnaille
04 67 95 39 95
museeherepian@grandorb.fr .
avenue de la gare Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95
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English :
The Musée de la cloche et de la sonnaille welcomes you throughout the 2025 European Heritage Days weekend with a program designed for young and old alike!
In addition to the free tour, punctuated by short, poetic tales, come and discover rich and unique exhibitions, as well as a basket-making demonstration and a Basque song concert!
L’événement LES ENFANTS DU PATRIMOINE AU MUSÉE Hérépian a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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