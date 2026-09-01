Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne Charcenne
samedi 19 septembre 2026 · Charcenne
Informations pratiques
Charcenne
Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne
grande rue Charcenne Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Portes ouvertes au vignoble Guillaume: visites de cave, vieux millésimes, expo photos, nombreux artisans, jeux enfants, repas franc-comtois le midi sur réservation. .
grande rue Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 77 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes au Vignoble guillaume à Charcxenne
L’événement Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne Charcenne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY