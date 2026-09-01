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AGENDA · Charcenne

Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne Charcenne

samedi 19 septembre 2026 · Charcenne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
grande rue
Ville
70700 Charcenne
Département
Haute-Saône
Tarif

Charcenne

Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne

grande rue Charcenne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Portes ouvertes au vignoble Guillaume: visites de cave, vieux millésimes, expo photos, nombreux artisans, jeux enfants, repas franc-comtois le midi sur réservation.   .

grande rue Charcenne 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 77 22 

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English : Portes ouvertes au Vignoble guillaume à Charcxenne

L’événement Journées du Patrimoine au Vignoble guillaume à Charcenne Charcenne a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY