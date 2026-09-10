Journées du patrimoine aux 1001 racines, Musée des Mille et une Racines, Cornimont

Informations pratiques

Journées du patrimoine aux 1001 racines 19 et 20 septembre Musée des Mille et une Racines Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine au musée des 1001 racines les 19 et 20 septembre 2026 !

Au programme :

– Entrée gratuite le samedi 19 et le dimanche 20 septembre : les deux jours, vous pourrez découvrir au musée des oeuvres issues de nos expositions temporaires.

– Le dimanche 20 septembre, nous accueillerons tout l’après-midi l’association des Patoisants des Trois Rivières des Vosges. Ils proposeront à la vente un album collector de Tintin traduit en patois qu’ils pourront également dédicacer.

Vous pourrez retrouver plus d’informations sur notre site internet : https://www.1001racines.fr/

Musée des Mille et une Racines 23 route de Lansauchamp, 88310 Cornimont Cornimont 88310 Vosges Grand Est 03 29 23 95 74 https://www.1001racines.fr/ [{« link »: « https://www.1001racines.fr/ »}] Les œuvres exposées dans le musée sont celles d’un artiste vosgien, Michel Maurice (1937-2014). Il est connu pour son approche originale : pendant 57 années, en tant qu’artiste-ouvrier authentique, il a patiemment exploré les forêts vosgiennes de Lorraine à la recherche de racines, qu’il utilisait comme matériau pour ses créations. Plutôt que de sculpter directement, il préférait s’inspirer des formes naturelles des racines pour les sublimer et leur insuffler une nouvelle vie. Soucieux de préserver l’intégrité de l’environnement forestier, il veillait à ne pas altérer le milieu naturel. À travers son art, il visait à sensibiliser tant les jeunes que les adultes, les encourageant à apprécier la grandeur du monde lors de leurs promenades en montagne.

Situé dans une ancienne usine textile spécialement aménagée, ce musée associatif comprend 1 000 œuvres. Parking sur place (autocars acceptés).

Venez célébrer les Journées européennes du patrimoine au musée des 1001 racines les 19 et 20 septembre 2026 !

©1001racines