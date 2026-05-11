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Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart

Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Rue de l'Uhabia

Ville : 64210 Bidart

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Gratuit

Bidart

Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia

Rue de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Informations à venir   .

Rue de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 

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English : Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia

L’événement Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bidart

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