Bidart

Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia

Rue de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Informations à venir .

Rue de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia

L’événement Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bidart