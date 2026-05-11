Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart
Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart samedi 19 septembre 2026.
Bidart
Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia
Rue de l’Uhabia Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Informations à venir .
Rue de l’Uhabia Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia
L’événement Journées du patrimoine Balade sur la faune des zones humides boisées du BV de l’Uhabia Bidart a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Le gamecube de Toki Bibliothèque Toki-Toki Bidart 16 mai 2026
- Concert au Bar du Fronton Bar du Fronton Bidart 16 mai 2026
- Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart 20 mai 2026
- Festiboules Tournoi de pétanque Rue Eskola Bidart 23 mai 2026
- Fête de la nature Flores des berges et des prairies humides de l’Uhabia à Bidart Bidart 23 mai 2026