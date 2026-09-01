AGENDA · Béganne
Journées du Patrimoine Béganne Visite du château de Léhélec Béganne
samedi 19 septembre 2026 · Béganne
Informations pratiques
Béganne
Journées du Patrimoine Béganne Visite du château de Léhélec
LÉHÉLEC Béganne Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nous sommes ravis de vous accueillir au château de Léhélec pour les Journées Européennes du Patrimoine.
Nous proposons une visite guidée du château, de ses dépendances et des jardins. .
LÉHÉLEC Béganne 56350 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Journées du Patrimoine Béganne Visite du château de Léhélec Béganne a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON
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