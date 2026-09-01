Informations pratiques

Béganne

Journées du Patrimoine Béganne Visite du château de Léhélec

LÉHÉLEC Béganne Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous sommes ravis de vous accueillir au château de Léhélec pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Nous proposons une visite guidée du château, de ses dépendances et des jardins. .

LÉHÉLEC Béganne 56350 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Béganne Visite du château de Léhélec Béganne a été mis à jour le 2026-08-11 par OT PAYS DE REDON