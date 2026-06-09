Bridoré

Journées du patrimoine

2 Rue du Professeur Debré Bridoré Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le château en réalité augmentée, sa reconstitution 3D du 14ème siècle ou prenez un moment pour discuter avec un chevalier animé par intelligence artificielle.

Visites guidées à 14h00 et 16h00.

Découvrez le château en réalité augmentée, sa reconstitution 3D du 14ème siècle ou prenez un moment pour discuter avec un chevalier animé par intelligence artificielle.

Visites guidées à 14h00 et 16h00. 5 .

2 Rue du Professeur Debré Bridoré 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 59 74 13 pamouveau@outlook.com

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English :

Discover the castle in augmented reality, its 3D reconstruction of the 14th century or take a moment to chat with a knight animated by artificial intelligence.

Guided tours at 2pm and 4pm.

L’événement Journées du patrimoine Bridoré a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire