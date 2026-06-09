Journées du patrimoine Bridoré
Journées du patrimoine Bridoré samedi 19 septembre 2026.
Bridoré
Journées du patrimoine
2 Rue du Professeur Debré Bridoré Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez le château en réalité augmentée, sa reconstitution 3D du 14ème siècle ou prenez un moment pour discuter avec un chevalier animé par intelligence artificielle.
Visites guidées à 14h00 et 16h00.
Découvrez le château en réalité augmentée, sa reconstitution 3D du 14ème siècle ou prenez un moment pour discuter avec un chevalier animé par intelligence artificielle.
Visites guidées à 14h00 et 16h00. 5 .
2 Rue du Professeur Debré Bridoré 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 59 74 13 pamouveau@outlook.com
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English :
Discover the castle in augmented reality, its 3D reconstruction of the 14th century or take a moment to chat with a knight animated by artificial intelligence.
Guided tours at 2pm and 4pm.
L’événement Journées du patrimoine Bridoré a été mis à jour le 2026-06-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire