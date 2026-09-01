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AGENDA · Volnay

Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques Volnay Val-de-la-Hune

samedi 19 septembre 2026 · Volnay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Volnay
Adresse
Cimetiére
Ville
72440 Volnay
Département
Sarthe
Tarif

Val-de-la-Hune

Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques

Volnay Cimetiére Val-de-la-Hune Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres avec accueil et support d’information, samedi et dimanche de 14h à 18h. Accès PMR   .

Volnay Cimetiére Val-de-la-Hune 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 46 12 

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques Val-de-la-Hune a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois

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