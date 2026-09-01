AGENDA · Volnay
Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques Volnay Val-de-la-Hune
samedi 19 septembre 2026 · Volnay
Informations pratiques
Val-de-la-Hune
Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques
Volnay Cimetiére Val-de-la-Hune Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites libres avec accueil et support d’information, samedi et dimanche de 14h à 18h. Accès PMR .
Volnay Cimetiére Val-de-la-Hune 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 46 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine Chapelle Saint-Jacques Val-de-la-Hune a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Volnay (Sarthe)
- Journées du Patrimoine Église Saint Médard et Chapelle Saint Jacques Val-de-la-Hune 19 septembre 2026
- Saint-Vincent Tournante de Volnay VOLNAY Volnay 30 janvier 2027