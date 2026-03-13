Journées du patrimoine Château de Neuvic Le château Neuvic
dimanche 20 septembre 2026 · Le château · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Journées du patrimoine Château de Neuvic
Le château 11 Rue de Fayolle de Mellet Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Historienne, médiatrice culturelle et guide-conférencière, Laure Adam vous raconte toute la riche histoire du château de Neuvic, du XVIe siècle à nos jours, au cours d’une visite d’1h30.
Visite commentée à 10h30 et 15h.
Réservation en ligne https://visites.caviar-de-neuvic.com/fr/produit/visite-du-chateau-de-neuvic/
9€ / pers, 5€/enf (6 à 12 ans). .
Le château 11 Rue de Fayolle de Mellet Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Journées du patrimoine Château de Neuvic
L’événement Journées du patrimoine Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-07-26 par Vallée de l’Isle en Périgord
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