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Journées du patrimoine Château de Neuvic Le château Neuvic

dimanche 20 septembre 2026 · Le château · Neuvic

Journées du patrimoine Château de Neuvic Le château Neuvic

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le château
Adresse
11 Rue de Fayolle de Mellet
Ville
24190 Neuvic
Département
Dordogne
Tarif

Neuvic

Journées du patrimoine Château de Neuvic

Le château 11 Rue de Fayolle de Mellet Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Historienne, médiatrice culturelle et guide-conférencière, Laure Adam vous raconte toute la riche histoire du château de Neuvic, du XVIe siècle à nos jours, au cours d’une visite d’1h30.

Visite commentée à 10h30 et 15h.
Réservation en ligne https://visites.caviar-de-neuvic.com/fr/produit/visite-du-chateau-de-neuvic/

9€ / pers, 5€/enf (6 à 12 ans).   .

Le château 11 Rue de Fayolle de Mellet Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Journées du patrimoine Château de Neuvic

L’événement Journées du patrimoine Château de Neuvic Neuvic a été mis à jour le 2026-07-26 par Vallée de l’Isle en Périgord

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