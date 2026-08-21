Informations pratiques

Champéon

JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE

Château du Fresne Champéon Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Le château du Fresne vous propose un week-end d’exception pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Au programme

– Visites libres (vendredi et samedi) découvrez les plus belles salles du château, la chapelle et, pour la toute première fois, le pigeonnier.

– Restauration (vendredi et samedi) profitez de notre restaurant éphémère pour le déjeuner de 12h00 à 14h00, et le soir à partir de 19h00 (uniquement sur réservation via notre site web). déjeuner 35€ et diner 40€

– Dimanche culturel et gourmand tous les espaces du domaine restent ouverts à la visite. Venez savourer nos tartes maison cuites au feu de bois dans le four et la cuisine médiévale, et profitez des concerts de la chorale Les voix du Haut-Maine ainsi que des expositions.

Nous vous attendons nombreux ! .

Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 61 10 20

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English :

The Château du Fresne invites you to enjoy an exceptional weekend for European Heritage Days!

L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay