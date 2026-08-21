JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE Champéon
vendredi 18 septembre 2026 · Champéon
Informations pratiques
Champéon
JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE
Château du Fresne Champéon Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le château du Fresne vous propose un week-end d’exception pour les Journées Européennes du Patrimoine !
Au programme
– Visites libres (vendredi et samedi) découvrez les plus belles salles du château, la chapelle et, pour la toute première fois, le pigeonnier.
– Restauration (vendredi et samedi) profitez de notre restaurant éphémère pour le déjeuner de 12h00 à 14h00, et le soir à partir de 19h00 (uniquement sur réservation via notre site web). déjeuner 35€ et diner 40€
– Dimanche culturel et gourmand tous les espaces du domaine restent ouverts à la visite. Venez savourer nos tartes maison cuites au feu de bois dans le four et la cuisine médiévale, et profitez des concerts de la chorale Les voix du Haut-Maine ainsi que des expositions.
Nous vous attendons nombreux ! .
Château du Fresne Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 7 88 61 10 20
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English :
The Château du Fresne invites you to enjoy an exceptional weekend for European Heritage Days!
L’événement JOURNÉES DU PATRIMOINE CHÂTEAU DU FRESNE Champéon a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay