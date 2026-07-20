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AGENDA · Cherré-Au

Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson Cherré-Au

dimanche 20 septembre 2026 · Cherré-Au

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le Domaine du Haut Buisson
Ville
72400 Cherré-Au
Département
Sarthe
Tarif

Cherré-Au

Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson

Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite des extérieurs uniquement.   .

Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire   haut-buisson@cherre-au72.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson Cherré-Au a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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