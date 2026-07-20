AGENDA · Cherré-Au
Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson Cherré-Au
dimanche 20 septembre 2026 · Cherré-Au
Informations pratiques
Cherré-Au
Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson
Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visite des extérieurs uniquement. .
Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire haut-buisson@cherre-au72.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson Cherré-Au a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Cherré-Au (Sarthe)
- Journées du Patrimoine Églises de Cherré et Cherreau Cherré-Au 19 septembre 2026