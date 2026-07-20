Informations pratiques

Cherré-Au

Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson

Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite des extérieurs uniquement. .

Le Domaine du Haut Buisson Cherré-Au 72400 Sarthe Pays de la Loire haut-buisson@cherre-au72.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Château du Haut Buisson Cherré-Au a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude