Journées du patrimoine Château Moncade Rue Moncade Orthez

Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine Château Moncade

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le donjon, unique vestige du château, domine la ville et offre un panorama exceptionnel. Le site invite à découvrir son histoire, son architecture militaire et son rôle dans la vie médiévale béarnaise.

Au premier étage, une exposition retrace ce prestigieux passé. Vous pourrez notamment y découvrir un fac-similé du Livre de la chasse , manuscrit illustré du XIVe siècle.

Dans l’ancienne salle des gardes, une maquette reconstitue le château tel qu’il était autrefois. Après avoir gravi les 141 marches, vous atteindrez le sommet du donjon et profiterez d’une vue panoramique exceptionnelle sur la ville médiévale d’Orthez et la majestueuse chaîne des Pyrénées.

Pour les personnes, ne pouvant pas accéder au sommet un film en 3D permet de découvrir la visite depuis le rez-de-chaussée. .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : Journées du patrimoine Château Moncade

L’événement Journées du patrimoine Château Moncade Orthez a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn