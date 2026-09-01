[Journées du Patrimoine] Concert de musique de chambre à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Authieux-Ratiéville
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Thomas-de-Cantorbery · Authieux-Ratiéville
Informations pratiques
Authieux-Ratiéville
[Journées du Patrimoine] Concert de musique de chambre à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery
Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue de l’Église Authieux-Ratiéville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour les Journées du Patrimoine 2026, Jean-Charles Dautin et Bruno Tétard vous propose un concert de musique de chambre à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery.
Diplômés du conservatoire de Rouen, Jean-Charles Dautin et Bruno Tétard vous proposeront un programme varié et distrayant où la flûte et le piano dialoguent avec gourmandise dans cette superbe église.
Venez nombreux ! .
Église Saint-Thomas-de-Cantorbery Rue de l’Église Authieux-Ratiéville 76690 Seine-Maritime Normandie
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English : [Journées du Patrimoine] Concert de musique de chambre à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery
L’événement [Journées du Patrimoine] Concert de musique de chambre à l’église Saint-Thomas-de-Cantorbery Authieux-Ratiéville a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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