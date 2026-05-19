Journées du Patrimoine concert en l’église Saint-Pierre Le Bourg Saint-Pierre-Azif
Journées du Patrimoine concert en l’église Saint-Pierre Le Bourg Saint-Pierre-Azif samedi 19 septembre 2026.
Saint-Pierre-Azif
Journées du Patrimoine concert en l’église Saint-Pierre
Le Bourg Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’ensemble vocal Le Cénacle donnera un concert en l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Azif, pour les Journées du patrimoine.
L’ensemble vocal Le Cénacle donnera un concert en l’église Saint-Pierre de Saint-Pierre-Azif, pour les Journées du patrimoine. .
Le Bourg Eglise Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie +33 6 07 81 43 82
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English : Journées du Patrimoine concert en l’église Saint-Pierre
The vocal ensemble Le Cénacle will be giving a concert in the church of Saint-Pierre-Azif as part of the Heritage Days.
L’événement Journées du Patrimoine concert en l’église Saint-Pierre Saint-Pierre-Azif a été mis à jour le 2026-05-19 par OT SPL Deauville