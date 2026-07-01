Visite libre de l’église, Église Saint-Pierre, Saint-Pierre-Azif

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 11h00 Église Saint-Pierre Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir et admirer l’église de St Pierre Azif inscrite aux monuments historiques depuis 1926 et qui abrite une étonnante collection de toiles de maîtres de l’école flamande ainsi que des pièces de l’art religieux ancien ou moderne, des très beaux vitraux.

Église Saint-Pierre Chemin de l’église, 14950 Saint-Pierre-Azif Saint-Pierre-Azif 14950 Calvados Normandie 02 31 87 38 76 https://www.mairie-pierre.azif.fr A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir et admirer l’église de St Pierre Azif inscrite aux monuments historiques depuis 1926 et qui abrite une étonnante collection de toiles de maîtres de l’école flamande ainsi que des pièces de l’art religieux ancien ou moderne.

A l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir et admirer l’église de St Pierre Azif inscrite aux monuments historiques depuis 1926 et qui abrite une étonnante collection de toiles de de de…

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