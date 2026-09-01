Journées du Patrimoine Cruguel d’hier à aujourd’hui photos anciennes et visite du bourg Salle polyvalente Cruguel

Informations pratiques

Cruguel

Journées du Patrimoine Cruguel d’hier à aujourd’hui photos anciennes et visite du bourg

Salle polyvalente Saint-Yves Cruguel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Cruguel vous invite à (re)découvrir son patrimoine !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Cruguel, labellisée Commune du Patrimoine Rural de Bretagne et distinguée parmi les 50 coups de cœur de la Région Bretagne , vous propose un atelier participatif Reconnaissez-vous ces lieux de Cruguel ?

À partir de photographies anciennes de 1974 issues de l’Inventaire du patrimoine de Bretagne, venez identifier les lieux, partager vos souvenirs, anecdotes et anciennes photos afin d’enrichir la mémoire collective. L’animation se poursuivra par une visite guidée du bourg avec un jeu d’observation pour retrouver les lieux photographiés, avant de se conclure par un moment convivial d’échanges.

Au programme

SAMEDI

– 14h30 atelier reconnaissez-vous ces lieux ?

– 16h visite guidée du bourg

DIMANCHE

– 11h visite guidée du bourg

– 14h30 atelier reconnaissez-vous ces lieux ?

– 16h jeu retrouver les lieux photographiés à partir des photos de 1974, dans le bourg .

Salle polyvalente Saint-Yves Cruguel 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 01 48

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English :

L’événement Journées du Patrimoine Cruguel d’hier à aujourd’hui photos anciennes et visite du bourg Cruguel a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande