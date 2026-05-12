Dammarie-sur-Loing

Journées du patrimoine

Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine

Journée du patrimoine ouverture de l’église de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 avec Exposition sur l’histoire des Canaux de France, l’histoire des vêtements et des corsets, maquette du village au début du 20ème siècle, cartes postales du vllage et de la région. .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 20 61

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English :

Heritage Days

L’événement Journées du patrimoine Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GATINAIS SUD