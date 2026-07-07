AGENDA · Dammarie-sur-Loing
Vide-greniers Dammarie-sur-Loing
dimanche 20 septembre 2026 · Dammarie-sur-Loing
Informations pratiques
Dammarie-sur-Loing
Vide-greniers
Dammarie-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide-greniers
Vide-greniers 8h-18h. Restauration et buvette sur place .
Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 87 25 32
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English :
L’événement Vide-greniers Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GATINAIS SUD
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