Informations pratiques

Dammarie-sur-Loing

Vide-greniers

Dammarie-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide-greniers

Vide-greniers 8h-18h. Restauration et buvette sur place .

Dammarie-sur-Loing 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 87 25 32

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English :

L’événement Vide-greniers Dammarie-sur-Loing a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GATINAIS SUD