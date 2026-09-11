Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Orthez
samedi 19 septembre 2026 · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn
Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La compagnie de préau interprétera deux divertissements théâtraux dans les lieux où les personnages représentés ont vécu.
A 15h, sur l’esplanade du château Moncade le dénombrement met en scène Gaston Fébus en son château de Moncade.
A 16h dans les jardins de la maison Jeanne Jeanne d’Albret les épousailles du jeune Henri se passera dans la maison de sa mère à Orthez.
Après la représentation dans la cour de la maison Jeanne d’Albret, acteurs et spectateurs partageront le verre de l’amitié.
En cas de mauvais temps, repli à la médiathèque.
Pas d’inscription préalable. .
Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine etienne.lassailly@outlook.fr
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English : Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn
L’événement Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Orthez a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Coeur de Béarn
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