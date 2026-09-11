Informations pratiques

Orthez

Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn

Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La compagnie de préau interprétera deux divertissements théâtraux dans les lieux où les personnages représentés ont vécu.

A 15h, sur l’esplanade du château Moncade le dénombrement met en scène Gaston Fébus en son château de Moncade.

A 16h dans les jardins de la maison Jeanne Jeanne d’Albret les épousailles du jeune Henri se passera dans la maison de sa mère à Orthez.

Après la représentation dans la cour de la maison Jeanne d’Albret, acteurs et spectateurs partageront le verre de l’amitié.

En cas de mauvais temps, repli à la médiathèque.

Pas d’inscription préalable. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine etienne.lassailly@outlook.fr

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English : Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn

L’événement Journées du patrimoine De Fébus à Henri de Navarre, une histoire burlesque du Béarn Orthez a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Coeur de Béarn